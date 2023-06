Soirée spéciale Mickael Jackson au Bourbon Bordeaux Le Bourbon Bordeaux Bordeaux, 16 juin 2023, Bordeaux.

Soirée spéciale Mickael Jackson au Bourbon Bordeaux 16 et 17 juin Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules Groupes/ EVG-EVJF sur demande.

Vendredi 16 juin au Bourbon c’est soirée spéciale MJ

Direction l’univers iconique de la musique, de la danse et du style de Mickael Jackson.

Dansez, chanter et vibrez au rythme de ses hits emblématiques.

Nous vous attendons avec vos plus belles tenues.

Restauration à partir de 19h30. Plats à partager, formules pour les Groupes.

Découverte de nos cocktails et de notre sélection de vins sur les conseils de nos équipes.

Clubbing jusqu’à 5h00 !

Venez nombreux !

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

Le Bourbon Bordeaux 62 rue Bourbon 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@lebourbon-bordeaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=357723&pid=1001 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 10 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 04 56 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:59:00+02:00

2023-06-17T00:00:00+02:00 – 2023-06-17T05:00:00+02:00

spectacle show