Soirée ESPAGNOLE au Bourbon Bordeaux 9 et 10 juin Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules Groupes, Entreprises, EVG/EVJF sur demande.

Baila, baila, baila !

Plongez dans l’ambiance envoûtante de l’Espagne et laissez vous emporter par la magie de la nuit.

Un spectacle unique conçu par la troupe Alaia aux allures espagnoles où la passion,la musique et la danse se rencontrent pour une fiesta inoubliable.

Tenues élégantes, cocktails raffinés et une atmosphère chaleureuse vous attendent au Bourbon Bordeaux. Nous danserons jusqu’au bout de la nuit et profiterons d’une soirée pleine de charme.

C’est Vendredi 9 juin et l’entrée est gratuite. Alors, prêts pour une soirée mémorable ?

Notre restaurant festif vous invite à déguster une cuisine savoureuse et innovante. Nous vous servirons des plats variés, soigneusement préparés avec des produits locaux et de qualité.

Restauration à partir de 19h30.

Clubbing jusqu’à 5h00

Etablissement climatisé

Faites votre réservation dès maintenant ! Formules Groupes sur demande.

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

