Le Bourbon Bordeaux : 1 an déjà. Ue programmation spéciale tout au long du mois de juin. 1 – 25 juin

1 an déjà !

Un an de fête,

Un an de swing sur la piste,

Un an de bons moments et de partage…

et tout ceci, grâce à vous !

Au programme de ce mois spécial :

Bien commencer le mois avec notre traditionnelle Soirée Bulles. Mettez des bulles dans votre vie. Team Champagne ou Team Limonade, on se retrouve jeudi 1er juin. Let’s go !

Bailar, bailar y bailar ! Vendredi 9 juin, un spectacle conçu par la troupe Alaia aux allures espagnoles. Plongez dans l’ambiance envoûtante de l’Espagne et laissez-vous emporter par la magie de la Nuit. Olé !

Hommage au roi de la pop et Vendredi 16 juin , direction l’univers iconique de la musique, de la danse et du style de Mickael Jackson. Get ready to moonwalk the night away !

Vendredi 23 juin, Nicolas Frossard performer violoniste nous mettra dans l’ambiance d’un week end exceptionnel qui se clôturera par la Soirée d’anniversaire du Bourbon samedi 24 juin. Mais chut ! on ne vous en dit pas plus. Surprise, surprise !!

Restauration à partir de 19h30, carte créative saisonnière élaborée par notre chef Anthony. Plats à partager. Large sélection de vins.

Bar à cocktails, sélection de champagnes, bières locales et spiritueux.

Clubbing jusqu’à 4h sauf le week-end (5h) pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit.

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

