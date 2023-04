SOIRÉE ARC-EN-CIEL au Bourbon Bordeaux Le Bourbon Bordeaux, 30 avril 2023, Bordeaux.

SOIRÉE ARC-EN-CIEL au Bourbon Bordeaux 30 avril et 1 mai Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules groupes sur demande.

Préparez-vous à une soirée haute en couleur avec notre thème Arc-en-Ciel !

Notre maquilleuse professionnelle sera présente de 22h à minuit pour sublimer votre look et vous transformer en véritable arc-en-ciel vivant., Et pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, la troupe ALAIA présentera des chorégraphies incroyables sur les sons de Lady Gaga, Miley Cyrus, Dua Lipa et plus encore !

Alors, prêts pour une soirée inoubliable ?

Notre restaurant festif vous invite à déguster une cuisine savoureuse et innovante. Nous vous servirons des plats variés, soigneusement préparés avec des produits locaux et de qualité.

Restauration à partir de 19h30.

Pour accompagner votre dîner, un accord mets & boissons vous sera proposé par notre Equipe.

Faites votre réservation dès maintenant ! Formules Groupes sur demande. La soirée continue jusqu’au bout de la nuit avec le Club et notre Bar à Cocktails.

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

Le Bourbon Bordeaux 62 rue Bourbon 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@lebourbon-bordeaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=357723&pid=1001 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 10 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 04 56 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T19:30:00+02:00 – 2023-04-30T23:59:00+02:00

2023-05-01T00:00:00+02:00 – 2023-05-01T03:00:00+02:00

spectacle show