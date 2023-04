Soirée Cognac avec « La Nouvelle Vague » Le Bourbon Bordeaux, 27 avril 2023, Bordeaux.

Soirée Cognac avec « La Nouvelle Vague » Jeudi 27 avril, 19h30 Le Bourbon Bordeaux Réservation conseillée. Formules groupes sur demande.

Cinq producteurs cognaçais se sont regroupés sous le collectif « La Nouvelle Vague « pour promouvoir la diversité de leurs spiritueux sur le marché français. Venez nous retrouver pour notre grande soirée cocktail à partir de 21h !

L’équipe du Bourbon et les 5 maisons de La Nouvelle vague : Cognac PLANAT & Co, Distillerie Merlet & Fils, Cognac Fougerat Fanny, Philbert Brothers et A. de Fussigny Cognac, vous ont préparé des cocktails uniques !

Et pour l’occasion, tous les cocktails seront au prix de 8€.

Restauration à partir de 19h30.

Une carte riche en expériences gustatives.

Plusieurs formules pour les groupes à partir de 25 Euros

Devenez un Client Privilège en précisant « Air » dans votre réservation. Nous vous offrons une coupe de champagne à votre arrivée !

Le Bourbon Bordeaux 62 rue Bourbon 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@lebourbon-bordeaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bookings.zenchef.com/results?rid=357723&pid=1001 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 10 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 25 04 56 26 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T19:30:00+02:00 – 2023-04-27T23:59:00+02:00

