« LE BOUQUET » COMÉDIE CRÉATION DE LA COMPAGNIE ACTHALIA Coulaines Coulaines Coulaines Catégories d’évènement: Coulaines

Sarthe

« LE BOUQUET » COMÉDIE CRÉATION DE LA COMPAGNIE ACTHALIA Coulaines, 22 janvier 2023, Coulaines Coulaines. « LE BOUQUET » COMÉDIE CRÉATION DE LA COMPAGNIE ACTHALIA 2 Place de la Gironde Espace Henri Salvador Coulaines Sarthe Espace Henri Salvador 2 Place de la Gironde

2023-01-22 16:00:00 – 2023-01-22 18:00:00

Espace Henri Salvador 2 Place de la Gironde

Coulaines

Sarthe Coulaines EUR 12 15 LE BOUQUET

Comédie de Georges Dorez avec

Yves Soudy – Astrid Richard

Ludovic Bruneau – Eric Laclias Comment se jouer d’un père un peu trop protecteur qui ne tient pas à marier sa fille ? Louison pense avoir trouvé la solution en lui présentant un gendre un peu particulier. Et là, c’est le bouquet ! Mais qui tire vraiment les ficelles ? Entre rebondissements et non-dits la situation va se dégrader rapidement pour finir en un véritable règlement de compte. Une comédie contemporaine savoureuse et rythmée. « Le bouquet » Comédie création de la Compagnie Acthalia acthalia@hotmail.fr +33 6 10 53 38 40 https://acthalia.com/ Espace Henri Salvador 2 Place de la Gironde Coulaines

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Coulaines, Sarthe Autres Lieu Coulaines Adresse Coulaines Sarthe Espace Henri Salvador 2 Place de la Gironde Ville Coulaines Coulaines lieuville Espace Henri Salvador 2 Place de la Gironde Coulaines Departement Sarthe

Coulaines Coulaines Coulaines Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulaines-coulaines/

« LE BOUQUET » COMÉDIE CRÉATION DE LA COMPAGNIE ACTHALIA Coulaines 2023-01-22 was last modified: by « LE BOUQUET » COMÉDIE CRÉATION DE LA COMPAGNIE ACTHALIA Coulaines Coulaines 22 janvier 2023 2 Place de la Gironde Espace Henri Salvador Coulaines Sarthe Coulaines Coulaines, Sarthe sarthe

Coulaines Coulaines Sarthe