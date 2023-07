Domaine de Maison Neuve Le Boulvé Porte-du-Quercy, 12 juillet 2023, Porte-du-Quercy.

Porte-du-Quercy,Lot

Michèle, Bernard et leur fils Cyrille DELMOULY sont heureux de vous accueillir chez eux et de vous faire découvrir toutes les richesses de leur vin de Cahors : élégance, souplesse, note fruitée.Le Domaine de MAISON NEUVE est une ancienne propriété familiale acquise en 1900 et où, depuis ce jour, la vigne a été exploitée de génération en génération.Le domaine c’est 14 hectares : 12 en AOC et 2 en Vin de Pays. Située entre le Quercy blanc et la vallée du Lot, ses vignes sont plantées en coteaux, versant sud, bénéficiant d’une exposition exceptionnelle tout au long de l’année.Le meilleur accueil vous sera réservé..

Le Boulvé Maison neuve

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie



Michèle, Bernard and their son Cyrille DELMOULY will be happy to welcome you to their domain and to introduce you to all the good qualities of their Cahors wine: elegance, smoothness, with notes of fruit. The Domaine de MAISON NEUVE is an old family property acquired in 1900 and where, from then until now, vines have been cultivated down through the generations.

The domain possesses 14 hectares : 12 classified AOC Cahors and 2 as Vin de Pays. Lying between Quercy Blanc and the Lot valley, the vines are planted on south-facing slopes, enjoying the maximum level of sunlight all year round.

We will give you a warm welcome.

Michèle, Bernard y su hijo Cyrille DELMOULY están encantados de acogerle en su casa y de hacerle descubrir todas las riquezas de su vino de Cahors: elegancia, flexibilidad, nota afrutada. El Domaine de MAISON NEUVE es una antigua propiedad familiar adquirida en 1900 y donde, desde ese día, la viña ha sido cultivada generación tras generación. La propiedad tiene 14 hectáreas: 12 en DOC y 2 en Vin de Pays. Situada entre Quercy blanco y el valle del Lot, sus viñas están plantadas en laderas, vertiente sur, con una exposición excepcional a lo largo de todo el año. Le reservamos la mejor acogida.

Michèle, Bernard und ihr Sohn Cyrille DELMOULY freuen sich, Sie bei sich zu Hause begrüßen zu dürfen und Ihnen den ganzen Reichtum ihres Cahors-Weins zu zeigen: Eleganz, Geschmeidigkeit, fruchtige Note.Die Domaine de MAISON NEUVE ist ein alter Familienbesitz, der 1900 erworben wurde und auf dem seither die Weinberge von Generation zu Generation bewirtschaftet werden.Das Weingut umfasst 14 Hektar: 12 AOC und 2 Vin de Pays. Die Weinberge befinden sich zwischen dem Quercy Blanc und dem Lot-Tal und sind an Südhängen gepflanzt, die das ganze Jahr über eine außergewöhnliche Lage bieten.

