Nettoyage citoyen à Saint-Lys le boulodrome Saint-Lys, 25 novembre 2023, Saint-Lys.

Nettoyage citoyen à Saint-Lys Samedi 25 novembre, 14h00 le boulodrome

Nous vous invitons à participer au prochain événement « Nettoyage Citoyen », prévu le :

Date : samedi 25 novembre Heure : 14h00 – 16h00 Lieu : Boulodrome, Saint-Lys

Les activités incluent la collecte des déchets en centre-ville et dans les espaces verts. N’hésitez pas à apporter votre propre matériel ou à utiliser les outils fournis par la municipalité.

Cette initiative, dirigée par Fatima SUTARIK et soutenue par la municipalité à travers des budgets participatifs, est une tradition annuelle visant à favoriser l’implication de la communauté dans la protection de l’environnement.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuillez nous contacter à saintlyszerodechets@gmail.com .

Rassemblons-nous pour un Saint-Lys plus propre et plus vert !

le boulodrome saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintlyszerodechets@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:saintlyszerodechets@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00