Le Bouli du lundi – exposition Marie Casaÿs Le Point Ephémère, 16 mars 2022, Paris.

Le “Bouli du lundi” est une série hebdomadaire d’illustrations aux crayons de couleur sur papier, débutée l’Été 2019 par l’artiste Marie Casaÿs. Chaque lundi, pendant plus d’un an, entre septembre 2019 et fin juillet 2020, Marie Casaÿs présente sans faute sur son compte Instagram, une nouvelle illustration avec au moins une paire de fesses présente dans la création.

Toujours inspirée de photographies, l’artiste vogue entre des scènes de vies du quotidien, des composition plus abstraites ou contemporaines, en variant les formes, les genres, les couleurs, seules ou accompagnées, parfois très érotiques, parfois doucement sensuelles, les possibilités sont autant infinis qu’il n’y a de boulis sur Terre !

Après un an de travail, le style graphique de l’artiste s’est grandement affiné et les Boulis du lundi commencent à se faire plus rares car ils demandent plus de temps de préparations. Cependant Marie continue de travailler aussi souvent que possible sur ce projet qui reste une de ses plus grandes passions.LE BOULI DU LUNDI, la rétrospective exposée du 16 mars au 3 avril 2022 inclus dans la grande salle d’exposition du Point Éphémère. L’illustratrice vous rassemble sa plus grande série de dessins, avec plus d’une cinquantaine d’œuvres aux crayons de couleur, faisant gloire à la texture, au volume, à la sensualité et à la puissance des boulis.

VERNISSAGE : mercredi 16 mars 18h-21h en présence de l’artiste

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

Contact : https://pointephemere.org/Info

