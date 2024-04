Le Boulevard du sport spécial Jeux Olympiques Pau, dimanche 7 avril 2024.

Le Boulevard du sport spécial Jeux Olympiques Pau Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Pau organise la 2ème édition du Boulevard du Sport le dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h sur la Place Royale et l’esplanade Alfred de Vigny, à côté du Funiculaire.

26 ateliers seront animés par une centaine de bénévoles des associations paloises et des agents de la Direction des Sports et de l’Education de la Ville de Pau. Des stands sur des thématiques transversales seront proposés olympisme, nutrition, développement durable, réalité virtuelle. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le Boulevard du sport spécial Jeux Olympiques Pau a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Pau