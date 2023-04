Le Dé-boulay Le Boulay Le Boulay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Le Boulay . 9 EUR 9 9 5ème édition du Trail « Le Dé-Boulay »

L’association Bouge ton Boulay vous donne rendez-vous le samedi 15 avril 2023 pour sa nouvelle édition du Trail !

Différents parcours au départ de la commune du Boulay :

– 10 km : La Dé-Foulée

– 16 km : La Dé-Tonnante

– 29 km : La Dé-Mentielle – 15 km : La Dé-Marche

– 10 km : La Dé-Tente

– La Dé-Butante (course enfants) Inscriptions et horaires (14h-19h) : en ligne sur protiming.fr et sur place 10 min avant le départ.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Karnet de GG.

Inscriptions et horaires (14h-19h) : en ligne sur protiming.fr https://www.facebook.com/LeDeBOULAY/?locale=fr_FR Le Boulay

