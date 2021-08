Le boulanger rit Esquay-sur-Seulles, 11 août 2021, Esquay-sur-Seulles.

Le boulanger rit 2021-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-11 18:00:00 18:00:00 ferme culturelle du bessin 39 chemin de varembert

Esquay-sur-Seulles Calvados Esquay-sur-Seulles

Théâtre burlesque & atelier de fabrication de pain à partir de 3 ans – Durée : 90 min (spectacle + atelier)Ludique et pédagogique, ce spectacle-atelier a pour vocation d’enseigner aux enfants la technique de fabrication du pain.

Atelier : découverte du four à pain authentique du 19ème siècle et de toutes les étapes de confection. Les enfants mettront la main à la pâte, ils façonneront et enfourneront leur pain avant de repartir avec.

Spectacle : « Au crépuscule du matin, le boulanger se lève pour préparer le pain. À la flamme de sa bougie, et encore tout endormi, il prend le chemin de la boulangerie. Maladroit et plein d’humour, le boulanger nous raconte son quotidien. La farine, l’eau, la levure et le sel deviennent alors les ingrédients essentiels de son décor. Sans parole mais pas sans rire, le spectacle vit au rythme du Charleston ! »

+33 2 31 21 05 62

