MARLEY Le Bouillon Orléans

MARLEY Un film de Kevin Macdonald (2012/ 2h24min/ Documentaire) Mardi 27 février, 18h00 Le Bouillon Entrée libre

La place de Bob Marley dans l’histoire de la musique, son statut de figure sociale et politique et l’héritage qu’il nous laisse sont uniques et sans précédent. Ses chansons délivrent leur message d’amour et de tolérance, de résistance à l’oppression, et transcendent les cultures, les langues et les religions aujourd’hui encore, avec la même force que lorsqu’il était en vie. En collaboration avec la famille de l’artiste – qui a ouvert ses archives privées pour la première fois – Kevin Macdonald a réuni une mine d’informations, des images d’archives rarissimes et des témoignages poignants qui interrogent le phénomène culturel tout en dessinant le portrait intime de l’artiste, depuis sa naissance jusqu’à sa mort en 1981, faisant définitivement de MARLEY le film documentaire de référence, au moins pour les 30 années à venir.

Film projeté dans le cadre du « Moment Reggae » et en lien avec l’exposition « 1970s Reggae Photos ».

La projection sera suivie d’une rencontre avec Jérémie Kroubo Dagnini, spécialiste des musiques populaires jamaïcaines et auteur de Bob Marley & The Wailers: 1973-1976 (Camion Blanc, 2013).

Bob Marley Reggae

Kevin Macdonald