KOULOUNISATION – Salin Djaferi 12 et 13 décembre Le Bouillon Tarifs de 5€ à 10€, 5€ avec « la Carte » et gratuit pour les étudiants après inscriptions sur lebouillon.fr

S’inspirant de son histoire personnelle, l’artiste livre avec malice et bienveillance une conférence théâtrale, drôle et ludique sur les mots, leur sens, leur poids et leur force…

En 2018 Salim Djaferi, dont les parents ont immigré, se trouve dans une librairie d’Alger. Il y cherche en vain le rayon Guerre d’Algérie. Jusqu’à ce qu’une vendeuse le dirige vers le rayon pertinent : Révolution ! Pour le jeune artiste, cet écart entre deux registres de langage est une révélation qu’il décide de creuser. Fruit d’un travail d’enquête et de recueil de témoignages, Koulounisation se penche sur les mots qui construisent la mémoire et l’histoire, leur signification, leur but, leur usage. À la croisée du théâtre et des arts plastiques, Salim Djaferi revient avec humour sur une histoire familiale et politique d’une grande violence. Quelques plaques de polystyrène et des objets suspendus à des fils appuient une conférence aux allures tranquilles – tandis que de subtiles interactions préparent le public, dans un final étonnant, à saisir en acte le phénomène de la colonisation.

Une performance saisissante, révélant un art magistral de la métaphore scénique !

Mar. 12 déc. 20h30, mer. 13 déc. 19h30

Durée 1h15 – Tout public à partir de 14 ans

Teaser

