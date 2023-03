Le bouillon d’Awara Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le bouillon d’Awara Bibliothèque Place des Fêtes, 10 mai 2023, Paris. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h30 à 21h15

. gratuit

projection du film documentaire « Le bouillon d’Awara » dans le cadre du programme « La culture créole : des Caraïbes à l’océan indien ». le bouillon d’Awara raconte une société multiculturelle en Guyane, département français d’Amérique. La projection sera suivie d’un échange avec les auteurs-réalisateurs Marie-Clémence et Cesar Paes. une table de presse sera proposée par la société Laterit Productions. Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris Contact : 01 42 49 55 90

laterit productions

