Luynes Promenade contée avec l’association À fleur de conte Le Bouge au Vin Luynes, 17 septembre 2023, Luynes. Promenade contée avec l’association À fleur de conte Dimanche 17 septembre, 10h30 Le Bouge au Vin 5 € (à régler sur place) – Gratuit – de 10 ans / Un pot sera offert par l’association à l’arrivée. / Possibilité de revenir au point de départ à pied ou covoiturer Partez en promenade le long de la Loire avec quatre conteur•teuse•s qui évoqueront le double patrimoine ligérien et tourangeau à travers des contes où malice et merveilleux se mélangent… Le Bouge au Vin Le Bouge au Vin 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 35 55 https://www.luynes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 91 31 78 »}, {« type »: « email », « value »: « avisseaufaby@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Vincent Dupré

