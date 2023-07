Vivez le patrimoine ! Visite du vieux Bayeux Le Bouffay Commes, 15 juillet 2023, Commes.

Commes,Calvados

Bayeusain de naissance et de cœur, Dominique Huet est familier de la cathédrale et du Vieux Bayeux. Docteur en histoire et locuteur normand, il saura vous faire entrer dans l’intimité des lieux et partagera petites et grandes histoires d’une ville….

Samedi 2023-07-15 16:00:00 fin : 2023-07-15 15:30:00. EUR.

Le Bouffay

Commes 14520 Calvados Normandie



A Bayeusain by birth and by heart, Dominique Huet is no stranger to the cathedral and Old Bayeux. With a doctorate in history and a native speaker of Normandy, he’ll take you into the intimacy of these places and share the little and big stories of a city…

Nacido y criado en Bayeux, Dominique Huet no es ajeno a la catedral y al Viejo Bayeux. Es doctor en Historia y habla normando, lo que le permitirá adentrarse en la intimidad de estos lugares y compartir las pequeñas y grandes historias de una ciudad…

Dominique Huet ist ein gebürtiger Bayeusaner, der mit der Kathedrale und der Altstadt von Bayeux vertraut ist. Er ist Doktor der Geschichte und spricht Normannisch. Er wird Sie in die Intimität der Orte einführen und die kleinen und großen Geschichten einer Stadt mit Ihnen teilen…

