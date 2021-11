Nantes Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Le boudoir Médiathèque Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le boudoir Médiathèque Luce Courville, 22 janvier 2022, Nantes. Le boudoir

Médiathèque Luce Courville, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Un espace réservé aux adultes pour entendre des textes de littérature érotique. Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas 44300 Nantes Nantes Nantes Nord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Luce Courville Adresse 1 rue Eugène Thomas 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Luce Courville Nantes