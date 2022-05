Le bouclier des sorciers au Jardin de Manou

2021-04-15 14:00:00 – 2022-04-14 17:30:00 Le Jardin de Manou se transforme en domaine de Poudlard pour le plus grand plaisir des apprentis sorciers avec le jeu "Le bouclier des sorciers". Il a pour objectif que chaque enfant puisse, à la fin du parcours "Joue avec ton imaginaire", découvrir son bouclier magique, connaître la famille de sorciers à laquelle il appartient et repartir avec un diplôme. En 2022, le Jardin de Manou sera ouvert du lundi au samedi d'avril à septembre sur rendez-vous uniquement. mireille@chezmanou.fr +33 6 08 09 57 90 http://www.chezmanou.fr/

