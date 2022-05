Le Bouchon de Pons Pons Pons Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Pons

Le Bouchon de Pons Pons, 23 juillet 2022, Pons. Le Bouchon de Pons Pons

2022-07-23 – 2022-07-23

Pons Charente-Maritime Pons Le bouchon de Pons est un évènement où est recréée l’ambiance d’antan avec la participation de véhicules anciens pour reconstituer les bouchons dans la ville. bouchon.pons.events@gmail.com +33 6 80 67 05 54 Pons

dernière mise à jour : 2022-05-03 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Pons Autres Lieu Pons Adresse Ville Pons lieuville Pons Departement Charente-Maritime

Pons Pons Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pons/

Le Bouchon de Pons Pons 2022-07-23 was last modified: by Le Bouchon de Pons Pons Pons 23 juillet 2022 Charente-Maritime Pons

Pons Charente-Maritime