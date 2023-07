100% Nature / Robert ANSEL Le Bouchet Rosnay, 7 juillet 2023, Rosnay.

Rosnay,Indre

La Maison du Parc naturel régional de la Brenne accueille une exposition photo de Robert Ansel – 100 % Nature. 40 photos sur la Brenne… à manquer sous aucun prétexte.

Samedi 2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-10-15

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



The Maison du Parc naturel régional de la Brenne is hosting a photo exhibition by Robert Ansel – 100% Nature. 40 photos of the Brenne… not to be missed!

La Maison du Parc naturel régional de la Brenne acoge una exposición fotográfica de Robert Ansel – 100% Naturaleza. 40 fotos de la Brenne… ¡no se las pierda!

Im Maison du Parc naturel régional de la Brenne ist eine Fotoausstellung von Robert Ansel zu sehen – 100 % Natur. 40 Fotos über die Brenne… das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen

