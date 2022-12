LE BOUCAN DES ARTS 2023 Lavaré Lavaré Lavaré Catégories d’évènement: Lavaré

Samedi et dimanche de 15h à 19h

Sur rendez-vous en semaine

Sur rendez-vous en semaine Tremplin musical organisé par l’association Le Boucan Des Arts dans le but de promouvoir la musique non amplifiée, de la confronter à l’acoustique remarquable d’un bâtiment patrimonial, l’Église Saint-Pierre datant du XIème siècle, et de soutenir l’art musical sous toutes ses formes. contact@leboucandesarts.com +33 6 32 60 56 90 http://leboucandesarts.com/ Passage Eglise Lavaré

