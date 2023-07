Séjour enfants à Vieux-Boucau Le Boucalais Vieux-Boucau-les-Bains, 14 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Séjour enfants à Vieux-Boucau 14 – 18 août Le Boucalais 20

Nous organisons un séjour à destination de 33 enfants âgés de 6 à 11 ans, à Vieux-Boucau dans les Landes.

Ce séjour s’étendra du 14 au 18 août 2023. Il réunira 20 enfants de notre antenne de Bordeaux et 13 enfants de notre antenne de Grigny, pour favoriser la rencontre, la sociabilité et la mixité sociale.

Les activités prévues sont les suivantes :

– activités éducatives : lecture, révisions ludiques et approfondissement des acquis scolaires, atelier de sensibilisation à l’environnement

– activités sportives et de plein air : jeux en forêt, sorties à la plage.

Les activités éducatives se tiendront essentiellement le matin et les activités de plein air l’après-midi.

Le soir, nous organiserons des veillées et des jeux pour les enfants.

Le Boucalais Vieux-Boucau Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « m.lefevre@academieyounus.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T19:30:00+02:00

nature environnement