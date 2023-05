Surf dans les Landes le Boucalais, 1 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Surf dans les Landes 1 – 14 août le Boucalais 810

Séjour ayant comme thématique la découverte des activités nautiques (surf, paddle, body board,..) ainsi que la découverte culturelle de la région des Landes.

Les jeunes seront ammenés à se dépasser physiquement et mentalement à travers des activités originales et diversifiée (skateboard, découverte du sauvetage cotier,…)

le Boucalais 40480 Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Bire plecq landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T08:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-14T00:00:00+02:00 – 2023-08-14T19:00:00+02:00

