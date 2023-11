Stage de Yoga de l’été Le Bosc Saint-Victor-et-Melvieu, 15 juillet 2024, Saint-Victor-et-Melvieu.

Saint-Victor-et-Melvieu,Aveyron

Un stage de yoga pour s’offrir une parenthèse de douceur et de bien être dans un environnement de toute beauté. Vous pourrez soulager le stress et les fatigues du quotidien, revitaliser votre corps et récupérer une énergie puissante..

2024-07-15 fin : 2024-07-19 . 430 EUR.

Le Bosc

Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie



A yoga workshop for a gentle interlude of well-being in beautiful surroundings. Relieve stress and fatigue, revitalize your body and regain powerful energy.

Este curso de yoga ofrece un suave paréntesis de bienestar en un bello entorno. Podrá aliviar el estrés y la fatiga de la vida cotidiana, revitalizar su cuerpo y recargar las pilas.

Ein Yogakurs, um sich eine sanfte Auszeit zu gönnen und sich in einer wunderschönen Umgebung wohlzufühlen. Sie können den Stress und die Müdigkeit des Alltags abbauen, Ihren Körper revitalisieren und neue Energie gewinnen.

Mise à jour le 2023-10-20 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN