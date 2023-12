PREMIER CYLCO-CROSS (CX) DU BOSC Le Bosc, 1 décembre 2023, Le Bosc.

Le Bosc,Hérault

Les Mousquetaires Cyclistes Pradéens organisent leur 1er cyclo-cross au parc d’activité Michel Chevalier sur la commune du Bosc.

(Accès facile par l’A75.)

Cette épreuve qui a lieu une semaine avant le championnat compte pour le Trophée régional et sera aussi la manche finale du Trophée de l’Hérault de Cyclo-Cross..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 16:30:00. EUR.

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie



Les Mousquetaires Cyclistes Pradéens organize their 1st cyclo-cross at the Michel Chevalier business park in Le Bosc.

(Easy access via the A75 motorway)

This event, which takes place a week before the championship, counts towards the Regional Trophy and will also be the final round of the Hérault Cyclo-Cross Trophy.

Les Mousquetaires Cyclistes Pradéens organizan su 1er ciclocross en el parque empresarial Michel Chevalier de Le Bosc.

(Fácil acceso por la A75)

Esta prueba, que se celebra una semana antes del campeonato, es puntuable para el trofeo regional y será también la última prueba del Trofeo Hérault de ciclocross.

Die Musketiere Cyclistes Pradéens organisieren ihr 1. Cyclo-Cross im Parc d’activité Michel Chevalier in der Gemeinde Le Bosc.

(Leichte Anfahrt über die A75.)

Dieser Wettkampf, der eine Woche vor der Meisterschaft stattfindet, zählt zur regionalen Trophäe und wird auch der Endlauf der Trophäe des Hérault de Cyclo-Cross sein.

