Concert au Rock Spirit Garage Le Bos Vieux Séreilhac, 16 décembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 21:00:00

fin : 2023-12-16 00:00:00

Le Rock Spirit Garage vous propose son dernier concert de l’année!

Venez passer un moment de détente esprit « Rock’n roll » sous forme de live show avec le groupe Legacaster, « made in spain ».

A cette occasion, juste avant le concert, venez manger un excellent osso bucco de dinde avec ses frites à partir de 19h30 et jusqu’à 21h.

Puis place à la danse et à la musique !.

EUR.

Le Bos Vieux Rock Spirit Garage

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Val de Vienne