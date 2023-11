Soirée Halloween au Rock Spirit Garage Le Bos Vieux Séreilhac, 31 octobre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Soirée Halloween au Rock Spirit Garage.

DJ’Party pop-rock.

Dress code halloween conseillé !

Une boisson sanguinolente offerte à toutes personnes déguisées, une part de gâteau halloween, bar, flipper et billard proposés sur place.

Entrée à 5€.

Informations : 06.13.55.20.77.

2023-10-31

Le Bos Vieux Rock Spirit Garage

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Halloween party at Rock Spirit Garage.

Pop-rock DJ’Party.

Halloween dress code recommended!

A free bloody drink for everyone in costume, a slice of Halloween cake, bar, pinball machine and pool table on site.

Admission 5?

Information: 06.13.55.20.77

Fiesta de Halloween en Rock Spirit Garage.

DJ’Party de pop-rock.

Se recomienda ir vestido de Halloween

Una bebida sangrienta gratis para todos los que vayan disfrazados, un trozo de tarta de Halloween, bar, máquina de pinball y mesa de billar in situ.

Entrada a las 5?

Información: 06.13.55.20.77

Halloween-Party in der Rock Spirit Garage.

DJ’Party Pop-Rock.

Halloween-Dresscode wird empfohlen!

Alle verkleideten Personen erhalten ein blutiges Getränk, ein Stück Halloween-Kuchen, eine Bar, einen Flipperautomaten und einen Billardtisch, die vor Ort angeboten werden.

Der Eintritt kostet 5?

Informationen: 06.13.55.20.77

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Val de Vienne