Soirée country au Rock Spirit Garage Le Bos Vieux Séreilhac, 22 septembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Soirée country au Rock Spirit Garage à Séreilhac, Vendredi 22 Septembre à 20h30.

Présence d’un couple de professeurs. Ouvert à tous, danseurs confirmés et débutants.

Entrée : 5€

Informations : 06.13.55.20.77.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Le Bos Vieux Rock Spirit Garage

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Country night at the Rock Spirit Garage in Séreilhac, Friday September 22nd at 8:30pm.

A couple of teachers will be present. Open to all, experienced dancers and beginners alike.

Admission: 5?

Information : 06.13.55.20.77

Noche country en el Rock Spirit Garage de Séreilhac, el viernes 22 de septiembre a las 20.30 h.

Habrá un par de profesores. Abierto a todos, bailarines experimentados y principiantes.

Entrada: 5?

Información: 06.13.55.20.77

Country-Abend in der Rock Spirit Garage in Séreilhac, Freitag, den 22. September um 20:30 Uhr.

Anwesenheit eines Lehrerpaars. Offen für alle, sowohl für erfahrene Tänzer als auch für Anfänger.

Eintritt: 5 ?

Informationen: 06.13.55.20.77

