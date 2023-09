Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | Françoise Utrel | Le Bos Mayrinhac-Lentour, 14 octobre 2023, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon atelier se situe dans un ancien petit bâtiment autrefois consacré à une activité agricole. De l’intérieur, par ses fenêtres, je vois le jardin; un de mes autres espaces de création. Une fois la porte fermée, je mène dans cet isolement un travail, solitaire mais mes toiles et mes dessins se nourrissent et résonnent de tout ce qui se passe dans le monde..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00.

Le Bos

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

My studio is located in a small building that used to be a farm. From inside, through its windows, I can see the garden, one of my other creative spaces. Once the door is closed, I work in solitude, but my canvases and drawings feed off and resonate with everything that’s going on in the world.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a visitar sus estudios y descubrir su mundo

Mi estudio está en un pequeño edificio que antes era una granja. Desde dentro, a través de sus ventanas, puedo ver el jardín, uno de mis otros espacios creativos. Una vez cerrada la puerta, trabajo en soledad, pero mis lienzos y dibujos se nutren y resuenan con todo lo que ocurre en el mundo.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier befindet sich in einem alten, kleinen Gebäude, in dem früher Landwirtschaft betrieben wurde. Von innen kann ich durch die Fenster auf den Garten blicken, der einer meiner anderen Schaffensräume ist. Wenn die Tür geschlossen ist, arbeite ich in dieser Abgeschiedenheit einsam, aber meine Leinwände und Zeichnungen werden von allem, was in der Welt geschieht, genährt und klingen nach.

