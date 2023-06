Concours de pêche pour enfants Le Bos Lamazière-Basse, 11 juillet 2023, Lamazière-Basse.

Lamazière-Basse,Corrèze

La Ferme de Lama’zière organise des concours de pêche pour les enfants durant l’été..

2023-07-11 à ; fin : 2023-08-22 12:00:00. .

Le Bos

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Lama’zière Farm organizes fishing contests for children during the summer.

La Ferme de Lama’zière organiza concursos de pesca para niños durante el verano.

Die Ferme de Lama’zière veranstaltet während des Sommers Angelwettbewerbe für Kinder.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze