Le Bordu Festival : Le programme de Vendredi !

2022-07-08 – 2022-07-08 16H30: Inauguration du Bordu Festival ! 18h: Concert: Le Ciol & B.Happy ; Une guitare, deux voix, un duo qui chante la vie. Ces électrons libres nous invitent à revisiter des classiques modernes: Pop, Rock et Reggae. 20h30-22h : Deux spectacles pour le prix d’un !

20h30: Conte avec Michel Galaret

22h: Théâtre avec la compagnie La Bête à Cornes Tous les jours: “Miam, Miam, Glou, Glou” ! restauration sur place le vendredi : œufs durs, rougail saucisse et salade de riz Le Festival repointe le bout de son nez à Cajarc au Théâtre de Verdure situé au Bord Du Lot.

