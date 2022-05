Le Bordu Festival : Le programme de Samedi !

2022-07-09 – 2022-07-09 15h30 / 17h: Deux spectacles pour enfants pour le prix d’un, avec un gouter offert !

15h30: Spectacle de magie : Esmée la magicienne, la charmeuse d’oiseaux ..

16h25: Spectacle de marionnettes à mains nues 18h: Concert Shamade Swing Trio : entre créations originales et jazz manouche 21h: Concert: Deux grands noms du Flamenco Sandoval Lopez, Serge et Bernardo se retrouvent cette fois pour un duo !

22h30: Concert The Hungries: la dynamique Rock que proposent ces insatiables est mise au service de compositions Pop, Funk. Tous les jours: “Miam, Miam, Glou, Glou”: Restauration sur place le samedi: Chili Con Carne, Salade de riz Le Festival repointe le bout de son nez à Cajarc au Théâtre de Verdure situé au Bord Du Lot.

