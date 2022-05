Le Bordu Festival : Le programme de Dimanche ! Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Cajarc Lot Cajarc EUR 13h: Musique/Art : “La bande Sonographique” C’est le travail de deux frères, l’un aux platines vinyles et l’autre à ces pinceaux, pour une performance live 15h30/16h30: Deux spectacles pour enfants pour le prix d’un avec un gouter offert !

15h30: Spectacle de magie, Esmée la magicienne, charmeuse d’oiseaux..

16h25: Spectacle de marionnette à mains nues 18h: Théâtre avec la compagnie H. jongleur, comédien, équilibriste, échassier et surtout maitre conférencier ! Tous les jours: “Miam, Miam, Glou, Glou”: Restauration sur place le samedi: Poulet Curry, Salade de riz Le Festival repointe le bout de son nez à Cajarc au Théâtre de Verdure situé au Bord Du Lot.

