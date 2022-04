Le bordu festival 2ème édition Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Cajarc Lot EUR Festival des Arts Vivants avec des artistes locaux: Musiciens de Reggae, Jazz,Flamenco, Rock, conteur, théâtre, magicien, marionnettiste, jongleurs. Arts plastiques.

Bal Trad le dernier soir. Le Festival repointe le bout de son nez à Cajarc au Théâtre de Verdure situé au Bord Du Lot.

compagnie.labeteacornes@orange.fr +33 6 22 22 03 27

