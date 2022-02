Le Bordeaux gallo-romain Place des Martyrs de la Résistance Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le Bordeaux gallo-romain Place des Martyrs de la Résistance, 26 mars 2022, Bordeaux. Le Bordeaux gallo-romain

du samedi 26 mars au samedi 16 avril à Place des Martyrs de la Résistance

**Le cimetière romain** L’antiquité est présente à travers les vestiges de cette première nécropole chrétienne, utilisée pendant près de quatorze siècles. Une partie reste visible dans un espace souterrain, qui présente les premières fouilles effectuées en 1910 puis, dans les années soixante. Les fouilles mirent au jour des structures de pierre, des enclos funéraires, des mausolées, des fresques, des amphores -détournées de leur fonction-, des sépultures sous tuiles ainsi que des sarcophages en pierre calcaire et marbre des Pyrénées. A l’intérêt scientifique de ces fouilles, s’ajoute l’attrait de la légende dorée puisque c’est dans cette nécropole que les cœurs des preux chevaliers de Charlemagne auraient été enterrés. **Le Palais Gallien** Et si les ruines de cet édifice n’étaient pas celles d’un palais ? Vestiges de l’amphithéâtre de Burdigala, le Palais Gallien a longtemps suscité mystère et interrogation. Pourquoi ce nom ? Quelles sont les circonstances de sa destruction ? Comment a-t-il traversé les siècles ? Successivement associé à Charlemagne ou à un lieu de sorcellerie, puis utilisé comme carrière de pierre, ce lieu n’a pas encore fini de nous livrer ses secrets. Seul monument antique visible à ce jour, il mérite le détour !

tarif plein : 12€, réduit 13-17 ans : 9€, réduit 5-12 ans : 6€

Du cimetière romain à l’amphithéâtre du Palais Gallien : grâce à votre guide qui évoquera architecture, histoire et légende… évadez-vous sur les traces gallo-romaines de Burdigala. Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux, France Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place des Martyrs de la Résistance Adresse Place des Martyrs de la Résistance, Bordeaux, France Ville Bordeaux lieuville Place des Martyrs de la Résistance Bordeaux Departement Gironde

Place des Martyrs de la Résistance Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le Bordeaux gallo-romain Place des Martyrs de la Résistance 2022-03-26 was last modified: by Le Bordeaux gallo-romain Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 26 mars 2022 bordeaux Place des Martyrs de la Résistance Bordeaux

Bordeaux Gironde