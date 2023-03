[Rendez-vous d’Exception] L’Atelier du métallier : Un évènement sur-mesure et sur rendez-vous dans une région remplie d’Histoire. Le Bordage, 29 mars 2023, Sèvremoine.

Découvrez l’atelier de l’entreprise METAL360 au travers d’un Rendez-vous d’Exception

METAL360 est une entreprise artisanale de 4 personnes spécialisée dans la ferronnerie, la serrurerie, escaliéteur et métallerie de luxe. Tommy Bouchet a créé cette entreprise à Saint-Barth dans les Antilles Françaises où il fabriquait pour les résidences et boutiques de luxe. En 2014, il a transféré son activité à TORFOU SEVREMOINE dans le Maine et Loire.

METAL360 vous accompagne dans tous vos projets, de la conception à la réalisation, pour concrétiser vos idées et vos envies afin d’obtenir un résultat fidèle à vos attentes.

METAL360 s’inspire des matériaux tels que l’acier, l’inox, l’aluminium ainsi que le bois et le verre pour réaliser vos projets d’agencement. Les fabrications sur-mesure et la pose de produits uniques s’adapteront à votre patrimoine architectural quelles que soient les difficultés. Chez METAL360, un interlocuteur unique. La personne hautement qualifiée avec une maîtrise technique de haute technicité sera en charge de votre dossier de la conception à la pose.

METAL360 est continuellement à la recherche de l’excellence. Les avantages techniques permettent d’obtenir une créativité performante. Pour cela les ateliers sont équipés d’un parc machine complet pour une autonomie totale avec un savoir-faire artisanal.

Ce savoir-faire d’excellence a permis d’être à l’atelier d labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Le façonnage des métaux, finition à la lime, brossage à la main, finition des matières en conservant leur effet brut, la finition « Canon de fusil » sont totalement maîtrisés et donneront un côté naturel et chic à vos ensembles.

Programme :

Lors de votre visite, vous découvrirez le travail des métalliers, de la création d’un plan à la finition du produit. Vous aurez accès à l’espace dédié aux entrainements d’excellence. Vous découvrirez l’ambiance et les pièces réalisées lors de ces entrainements.

Dates des Rendez-vous d’Exception :

Mercredi 29 mars de 10h à 11h

Jeudi 30 mars de 14h à 15h

Samedi 1er avril de 10h à 11h

Dimanche 2 avril de10h à 11h

Conditions de réservation :

Les réservations peuvent se faire par téléphone au 07.57.58.67.24 ou par mail à d.berthome@metal360.fr

Bonne visite !

Le Bordage 47.0212, -1.1079 Sèvremoine 49660 Torfou Maine-et-Loire Pays de la Loire

