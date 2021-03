Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Le bonus de la Transtoulousaine Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le dimanche 21 mars à 00:00

Le dimanche 11 octobre dernier, plusieurs centaines de marcheurs se sont retrouvés au Théâtre de verdure de l’île du Ramier, à l’arrivée de la Transtoulousaine 2020. Ils avaient parcouru l’un des itinéraires proposés, aux départs de Colomiers, Launaguet, Cugnaux, Balma-Quint-Fonsegrives et Toulouse-île du Ramier. Celles et ceux qui ont aimé cette journée dédiée à la marche ou qui auraient aimé être là mais qui n’étaient pas disponibles, peuvent prolonger le plaisir en participant aux **Bonus de la Transtoulousaine**. **De janvier à mai, le troisième dimanche du mois** (sauf exception en mai), vous pourrez effectuer l’un des itinéraires convergeant au Théâtre de verdure de l’île du Ramier. Les itinéraires longs peuvent être réduits en s’arrêtant aux étapes intermédiaires. Tous les points de départ et d’arrivée sont accessibles en transports en commun. Renseignements et inscription : [toulouse@lesensdelamarche.fr](mailto:toulouse@lesensdelamarche.fr) Horaires

Départ du square Saint-Exupéry

