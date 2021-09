Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan LE BONHEUR / Tatiana Frolova – Théâtre KnAM Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

En pleine perestroïka, Tatiana Frolova crée au fin fond de la Sibérie le KnAM, l’un des premiers théâtres indépendants de Russie. On dit que ce petit théâtre, qui tient miraculeusement debout depuis 35 ans, rayonne à des milliers de kilomètres à la ronde. À partir des témoignages qu’elle collecte avec sa caméra, la metteuse en scène y bâtit une oeuvre politique et engagée qui interroge la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Son théâtre répond avec beaucoup de poésie à une nécessité vitale : celle de réveiller les consciences de ses contemporains.

Tarifs : de 5 à 20€

Sous la forme d’un théâtre documentaire, le KnAM poursuit sa réflexion sur l’avenir de la société russe en la confrontant à l’idée du bonheur. C’est l’un des événements de la saison. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

2021-11-30T20:15:00 2021-11-30T22:00:00

