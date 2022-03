LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DROLE) Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DROLE) Narbonne, 20 mai 2022, Narbonne. LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DROLE) Narbonne

2022-05-20 – 2022-05-20

Narbonne Aude 16 16 EUR D’après trois scénarios de Rainer Werner Fassbinder : Le Droit du plus fort, Maman Küsters s’en va au ciel, Tous les autres s’appellent Ali Mise en scène Pierre Maillet

Textes français Alban Lefranc

Adaptation Pierre Maillet

Assistant à la mise en scène Luca Fiorello

Lumières Bruno Marsol

Son Pierre Routin

Costumes Zouzou Leyens

Scénographie Nicolas Marie

Avec Arthur Amard, Valentin Clerc, Alicia Devidal, Luca Fiorello, Pierre Maillet, Marilú Marini, Thomas Nicolle, Simon Terrenoire, Elsa Verdon, Rachid Zanouda C’est une foire, un appartement, un café ou bien encore un cabaret dans lesquels se croisent des gens modestes, de ceux que la société met à sa marge. À travers trois histoires, c’est celle de la différence sociale qui est racontée, entremêlée à la différence sexuelle, raciale et générationnelle.

Pierre Maillet – artiste associé de Théâtre + Cinéma, a monté la quasi-totalité des pièces de l’allemand Rainer Werner Fassbinder (1945-1982).

L’acteur et metteur en scène relie aujourd’hui trois scénarios du dramaturge et cinéaste, mélodrames politiques inscrits dans l’Allemagne des années 1970 et toujours actuels.

Dans des décors pop, la troupe – dans laquelle figure la remarquable Marilú Marini – costumée, perruquée, parfois joyeusement dénudée, dresse un formidable hommage au cinéma, à l’engagement d’un artiste contre les préjugés, une ode aux laissés-pour-compte. Narbonne

dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Narbonne Adresse Ville Narbonne lieuville Narbonne Departement Aude

Narbonne Narbonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/narbonne/

LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DROLE) Narbonne 2022-05-20 was last modified: by LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DROLE) Narbonne Narbonne 20 mai 2022 Aude Narbonne

Narbonne Aude