LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE) Le Monfort théâtre, 3 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 03 juin 2022 au samedi 11 juin 2022 :

lundi, dimanche

de 16h00 à 19h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 23h00

payant

Pierre Maillet, comédien et metteur en scène, rend hommage à R. W. Fassbinder en adaptant au théâtre trois de ses films : Le droit du plus fort, Tous les autres s’appellent Ali, Maman Küsters s’en va au ciel.

L’occasion d’interroger au plateau cette citation de Fassbinder : « Je fais des films comme si je faisais du théâtre et je mets en scène au théâtre comme si je réalisais des films. » Les trois scénarios, qui se succèdent, sont rassemblés dans un dispositif scénographique et narratif qui révèle leur projet commun : mettre à jour les préjugés qui minent la société.

{ PRESSE }

Une invitation à explorer les recoins les plus subtils de l’oeuvre de Fassbinder. (…) Pierre Maillet assume et porte haut une certaine idée de la théâtralité. La jeunesse, la vitalité et la justesse de son équipe d’acteurs et d’actrices n’ont d’égales que la maitrise, la profondeur et la folie du jeu de Marilu Marini, toujours plus exceptionnelle, qui jette un pont de sens et d’émotions ente Maman Küsters et la Emmi d’Ali.

Hervé Pons, Les Inrockuptibles

La distribution est excellente… L’interprétation éblouissante… Le maître du mélodrame allemand aurait sans nul doute apprécié. Ouest-France

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

Contact : 01 56 08 33 88 reservation@lemonfort.fr https://lemonfort.fr/programmation/le-bonheur-2022 https://www.facebook.com/MonfortTheatre https://twitter.com/MonfortTheatre

Cinéma;Théâtre

Date complète :

