LE BONHEUR EST DANS LES PRÉS Saint-Melaine-sur-Aubance Saint-Melaine-sur-Aubance Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Melaine-sur-Aubance

LE BONHEUR EST DANS LES PRÉS Saint-Melaine-sur-Aubance, 3 avril 2022, Saint-Melaine-sur-Aubance. LE BONHEUR EST DANS LES PRÉS Route du Plessis Maison du Temps libre, Stade J. Lambert Saint-Melaine-sur-Aubance

2022-04-03 – 2022-04-03 Route du Plessis Maison du Temps libre, Stade J. Lambert

Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire Saint-Melaine-sur-Aubance Pièce comique de Jérôme Dubois, mise en scène par Manu Gilbert de la compagnie « les Arthurs » interprétée par la troupe « les Artimbanques ».

Organisation du Comité des fêtes de St Melaine au profit de L’APE de l’école de St Melaine. En famille ou entre amis, partagez un moment agréable devant cette pièce comique. jj.hinault@wanadoo.fr +33 2 41 57 84 88 Pièce comique de Jérôme Dubois, mise en scène par Manu Gilbert de la compagnie « les Arthurs » interprétée par la troupe « les Artimbanques ».

Organisation du Comité des fêtes de St Melaine au profit de L’APE de l’école de St Melaine. Route du Plessis Maison du Temps libre, Stade J. Lambert Saint-Melaine-sur-Aubance

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance Autres Lieu Saint-Melaine-sur-Aubance Adresse Route du Plessis Maison du Temps libre, Stade J. Lambert Ville Saint-Melaine-sur-Aubance lieuville Route du Plessis Maison du Temps libre, Stade J. Lambert Saint-Melaine-sur-Aubance Departement Maine-et-Loire

LE BONHEUR EST DANS LES PRÉS Saint-Melaine-sur-Aubance 2022-04-03 was last modified: by LE BONHEUR EST DANS LES PRÉS Saint-Melaine-sur-Aubance Saint-Melaine-sur-Aubance 3 avril 2022 maine-et-loire Saint-Melaine-sur-Aubance

Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire