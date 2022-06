Le bonheur est dans la pizza

2022-07-25 14:30:00 – 2022-07-25 16:30:00 Amateur de pizza ou simple gourmand, cet atelier est fait pour vous !

Véronique vous accueille dans son restaurant Le Sicilia pour une découverte de la fabrication d’une délicieuse pizza, de A à Z ! Après quelques conseils avisés, vous vous lancerez vous aussi, dans le pétrissage à la main de la pâte, le garnissage de produits frais avant l’enfournement. Quelques minutes plus tard, c’est une délicieuse pizza que vous dégusterez en toute conviviali Amateur de pizza ou simple gourmand, cet atelier est fait pour vous !

