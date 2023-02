Le Bonheur en camping-car – Théâtre Salle de l’Hermine Plouha Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Le Bonheur en camping-car – Théâtre Salle de l’Hermine, 19 mars 2023, Plouha Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha. Le Bonheur en camping-car – Théâtre 9, Avenue Laënnec Salle de l’Hermine Plouha Côtes dArmor Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec

2023-03-19 15:00:00 – 2023-03-19 17:00:00

Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec

Plouha

Côtes dArmor Plouha Un voyage en camping-car pas facile à vivre mais tellement drôle à regarder présenté par La Compagnie d’Yvias ! Véro et Jean-Pierre ont enfin réalisé leur rêve : acheter un camping-car, symbole à leurs yeux, de liberté et de tranquillité. Mais le temps a passé, et comme eux, il a bien changé. Véro est devenue sereine, Jean-Pierre est stressé à l’extrême. Le trajet des vacances, de cet « harmonieux » couple, va être très perturbé par les contraintes de la route, les soucis liés à l’âge, les problèmes techniques… La Compagnie d’Yvias, dirigée par Yvan Mahé (président et metteur en scène), est une association de 25 personnes qui s’investissent avec passion dans le théâtre, dont une quinzaine chaque week-end, avec le sourire, le dynamisme, l’amitié, la camaraderie. Bref, une grande famille qui n’a qu’un souci : donner le maximum pour présenter un spectacle de qualité. yvanmahe22@gmail.com +33 6 13 50 35 29 http://sites.google.com/site/troupetheatraleyvias/ Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Plouha

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Office de tourisme Falaises d’Armor

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Plouha Côtes dArmor Office de tourisme Falaises d'Armor Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Ville Plouha Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha lieuville Salle de l’Hermine 9, Avenue Laënnec Plouha Departement Côtes dArmor

Plouha Plouha Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha office de tourisme falaises d'armor plouha/

Le Bonheur en camping-car – Théâtre Salle de l’Hermine 2023-03-19 was last modified: by Le Bonheur en camping-car – Théâtre Salle de l’Hermine Plouha 19 mars 2023 9 Avenue Laënnec Salle de l’Hermine Plouha Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha Salle de l’Hermine Plouha

Plouha Office de tourisme Falaises d'Armor Plouha Côtes dArmor