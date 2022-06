Le Bonheur en camping car Lamballe-Armor, 9 octobre 2022, Lamballe-Armor.

Le Bonheur en camping car Café Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

2022-10-09 – 2022-10-09 Café Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor 22400

Tout roule pour Jean-Pierre et Véro…

Ou presque ! Véro et Jean-Pierre ont enfin réalisé leur rêve : acheter un camping-car !

Symbole à leurs yeux de liberté et de tranquillité, ils partent retrouver leur jeunesse.

Mais le temps a passé et il a bien changé, comme eux. Vero est devenue très sereine et Jean-Pierre stressé à l’extrême.

Les aventures de cet « harmonieux » couple vont être encore plus perturbées par les contraintes de la route, par la rencontre des gens du voyage, par des belles mères envahissantes, par les petits soucis de l’âge, les problèmes techniques.

En tout cas, l’aventure ne va pas être de tout repos ! Sur réservation uniquement

+33 6 22 62 50 60 http://www.cafetheatre-ballonsrouges.bzh/

Café Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

