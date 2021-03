LE BONHEUR DES UNS – ANNULÉ, 9 avril 2021-9 avril 2021, Sablé-sur-Sarthe.

LE BONHEUR DES UNS – ANNULÉ 2021-04-09 – 2021-04-09

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Pourquoi ne parviennent-ils pas à se sentir heureux ? Pourtant, ce couple de trentenaire a tout pour ! Ce bonheur qui leur échappe, est-ce le signe qu’ils ne sont pas « normaux » ? Pour parvenir à être heureux, doivent-ils modifier des simples détails de leur vie quotidienne ou bien faut-il aller jusqu’à changer d’identité ? En pleine tempête existentielle, ils partent en quête de ce bonheur tant convoité, et rendent visite à des voisins aussi heureux qu’énervants. La comédie légère fait alors place à une farce corrosive, où lorsque le bonheur des uns fait le malheur des autres, la relaxation, la bienveillance et la résilience ne suffisent plus à masquer les traumatismes anciens ni à dompter les monstres intérieurs. Après Soyez vous-même, farce sur l’authenticité dans la vie professionnelle, Côme de Bellescize fait de l’injonction au bonheur le moteur d’une comédie féroce.

Théâtre du Fracas ~ Création ~ Théâtre ~ Dès 14 ans ~1h20

Théâtre du Fracas ~ Création ~ Théâtre ~ Dès 14 ans ~1h20

Pourquoi ne parviennent-ils pas à se sentir heureux ? Pourtant, ce couple de trentenaire a tout pour ! Ce bonheur qui leur échappe, est-ce le signe qu’ils ne sont pas « normaux » ? Pour parvenir à être heureux, doivent-ils modifier des simples détails de leur vie quotidienne ou bien faut-il aller jusqu’à changer d’identité ? En pleine tempête existentielle, ils partent en quête de ce bonheur tant convoité, et rendent visite à des voisins aussi heureux qu’énervants. La comédie légère fait alors place à une farce corrosive, où lorsque le bonheur des uns fait le malheur des autres, la relaxation, la bienveillance et la résilience ne suffisent plus à masquer les traumatismes anciens ni à dompter les monstres intérieurs. Après Soyez vous-même, farce sur l’authenticité dans la vie professionnelle, Côme de Bellescize fait de l’injonction au bonheur le moteur d’une comédie féroce.