LE BONHEUR, C’EST TOUT DROIT A GAUCHE ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos, samedi 4 mai 2024.

La suite de « Chéri faut qu’on parle » : Prix du Jury de La Dépêche du Midi – Meilleure comédie « Printemps du rire »« Nous avons ri du début à la fin !…Super moment de détente et de rigolade !… Palette de personnages tous aussi drôles les uns que les autres !… Pétillante symphonie sur les courbes ondoyantes de l’amour !… Drôle, fin, super bien écrit… Bravo à cet excellent duo d’acteurs… Super original !… Beaucoup de fraicheur, moments drôles et aussi touchants…. Acteurs hors pairs, dépaysement total avec cette comédie qui sort des sentiers battus !… Un texte tantôt drôle, tantôt émouvant avec 2 comédiens excellents, énergiques et très complices… Comédie moderne bien écrite… Super spectacle ! » spectateursLeur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon… Sandrine s’interroge : qui suis-je ? Où vais-je ? Où cours-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ? Patrick éperdu, décide de l’emmener à la « Réunion », rêve absolu de Sandrine… C’est parti pour l’ascension du Piton des neiges. Sacs à dos remplis de promesses… Les chemins très sinueux… Alors… Le bonheur, c’est tout droit à gauche après il faut continuer et là on arrive à une intersection, et là…________________________________________• Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hAssiettes charcuteries et/ou fromages du menu à 9 €Tartinables « Miot » et dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentationNous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant le spectacle, si vous désirez être à une table et les noms de vos accompagnants.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatClôture des ventes V.I.P. Spectacle seul le mercredi soir avant la représentation PartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

Tarif : 19.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-04 à 21:00

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64