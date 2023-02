LE BONHEUR C’EST TOUT DROIT A GAUCHE DEFONCE DE RIRE, 22 mars 2023 00:00, CLERMONT FERRAND.

LE BONHEUR C’EST TOUT DROIT A GAUCHE LE BONHEUR C’EST TOUT DROIT A GAUCHE. De 2023-03-22 à 2023-03-26 20:00. Tarif : 18.0 18.0 euros

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND 63000 . Patrick et Sandrine s’aiment comme des fous, comme des chihuahuas, comme des stars de capoeiras… Et projettent d’avoir un enfant… Le temps passe… 7 ans déjà, leur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon… Sandrine commence à douter, s’interroge : Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ? Sandrine est perdue… Afin de se retrouver, Patrick éperdu, décide de l’emmener à la « Réunion » -île paradisiaque et rêve absolu de Sandrine… C’est parti pour l’aventure… Sacs à dos remplis de promesses… Plan à la main… Le paysage est merveilleux mais les chemins sinueux… Alors… Le bonheur, c’est tout droit, à gauche après il faut continuer, continuer, continuer et on va arriver à une intersection, il faudra… Le temps passe… 7 ans déjà, leur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon… Sandrine commence à douter, s’interroge : Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ? Sandrine est perdue… Afin de se retrouver, Patrick éperdu, décide de l’emmener à la « Réunion » – île paradisiaque et rêve absolu de Sandrine… C’est parti pour l’aventure… Sacs à dos remplis de promesses… Plan à la main… Le paysage est merveilleux mais les chemins sinueux… Alors… Le bonheur, c’est tout droit, à gauche après il faut continuer, continuer, continuer et on va arriver à une intersection, il faudra….

Votre billet est ici

Patrick et Sandrine s’aiment comme des fous, comme des chihuahuas, comme des stars de capoeiras… Et projettent d’avoir un enfant…

Le temps passe… 7 ans déjà, leur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon…

Sandrine commence à douter, s’interroge :

Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ?

Sandrine est perdue…

Afin de se retrouver, Patrick éperdu, décide de l’emmener à la "Réunion"

-île paradisiaque et rêve absolu de Sandrine…

C’est parti pour l’aventure… Sacs à dos remplis de promesses… Plan à la main… Le paysage est merveilleux mais les chemins sinueux… Alors… Le bonheur, c’est tout droit, à gauche après il faut continuer, continuer, continuer et on va arriver à une intersection, il faudra…

Le temps passe… 7 ans déjà, leur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon…

Sandrine commence à douter, s’interroge :

Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ?

Sandrine est perdue…

Afin de se retrouver, Patrick éperdu, décide de l’emmener à la "Réunion"

– île paradisiaque et rêve absolu de Sandrine…

C’est parti pour l’aventure… Sacs à dos remplis de promesses… Plan à la main… Le paysage est merveilleux mais les chemins sinueux… Alors… Le bonheur, c’est tout droit, à gauche après il faut continuer, continuer, continuer et on va arriver à une intersection, il faudra…

Votre billet est ici