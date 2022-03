Le Bon’Ami – Mois du bien-être Muel Muel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Muel

Le Bon'Ami – Mois du bien-être Muel, 12 février 2022, Muel.

2022-02-12 – 2022-02-19

Muel Ille-et-Vilaine Le Bon’Ami vous invite au mois du bien-être ! En partenariat avec le “Temps de Vivre” centre de ressourcement et “les Ferments de la Terre”, de nombreuses conférences vous seront proposées tout au long du mois. Au programme : – Jeudi 10 mars : “gestion des émotions par la respiration” par Lucille, naturopathe-praticienne massage et Chi Nei TAng réflexologue auriculaire. A partir de 20h. – Mardi 15 mars : atelier découverte et dégustation par Marie “les Ferments de la Terre” paysanne transformatrice. A partir de 18h30. – Mardi 22 mars : “les fleurs de bach : un soutien dans l’accompagnement émotionnel” ,

