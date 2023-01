Le Bon’Ami – Conférence sur la médecine chinoise Muel Muel Office de Tourisme de Brocéliande Muel Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Muel

Le Bon’Ami – Conférence sur la médecine chinoise Muel, 19 janvier 2023, Muel Office de Tourisme de Brocéliande Muel. Le Bon’Ami – Conférence sur la médecine chinoise 27 rue de Brocéliande Muel Ille-et-Vilaine

2023-01-19 – 2023-01-19 Muel

Ille-et-Vilaine Muel Atelier massage avec Sandra. Une balade dans l’univers de la médecine traditionnelle chinoise et plus précisément dans celui du massage tui-na.

Discussion autour de Tuifa, Mofa et Roufa. Alors avis aux curieuses et aux curieux. +33 2 99 07 83 21 http://www.lebonami.fr/ Muel

dernière mise à jour : 2023-01-10 par Office de Tourisme de Brocéliande

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Muel Autres Lieu Muel Adresse 27 rue de Brocéliande Muel Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande Ville Muel Office de Tourisme de Brocéliande Muel lieuville Muel Departement Ille-et-Vilaine

Muel Muel Office de Tourisme de Brocéliande Muel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muel-office-de-tourisme-de-broceliande-muel/

Le Bon’Ami – Conférence sur la médecine chinoise Muel 2023-01-19 was last modified: by Le Bon’Ami – Conférence sur la médecine chinoise Muel Muel 19 janvier 2023 27 rue de Brocéliande Muel Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine muel Muel, Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande

Muel Office de Tourisme de Brocéliande Muel Ille-et-Vilaine